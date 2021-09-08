大學從9月13日起陸續開學，而境外生也陸續入境。教育部長潘文忠表示，大學可按照既定時程開學，但建議在中秋節（9月21日）前 ，先採行遠距或線上教學，用更多的時間來準備校園防疫，但中秋節過後，再恢復實體上課。

目前國內各大學有的是在中秋節前開學、有的是在之後開學，教育部昨天也公布大學開學採實體課的四項條件，否則應以線上授課，包括：一、室內維持社交距離且上限80人；二、固定座位與成員、落實實聯制；三、上課師生全程配戴口罩、禁止飲食；四、教室保持通風良好、定時清消。

不過教育部長潘文忠今天在部務會報上表示，已提供約2億元經費支援大學校園防疫，而由於疫情隨時在變化，接下來又面臨中秋節連續假期，希望學校可以更充分的落實防疫。

潘文忠說，如果大學是在9月中旬開學，建議他們在中秋節前均採遠距或線上教學，用更多的時間來進行防疫準備，以因應學生因為中秋節連續假期南北移動後回校可能產生的狀況；中秋節過後，再恢復實體課程。

因應大學開學，指揮中心在8月20日核准教育部所提的境外生專案申請，許多學生也陸續入境。根據規畫，有約1.3萬個學位生及華語授獎生將陸續進到台灣展開學業。

潘文忠表示，到今天為止，教育部核准786位境外生的入境申請，包括780位學位生及6位華語授獎生。而已經入境的有87位，其中17位正在集中檢疫所進行隔離，另外70位則住在防疫率管。他預期，這1.3萬個境外生會在之後2、3個月陸續入境。

而目前在國內的境外生（如新南向產學專班），因為疫情關係，之前無法到企業工讀，暑假也失去打工企業，生活陷入困境。潘文忠說，教育部也請學校對於生活陷入困難的境外生，給予住宿或餐費減免，並讓他們學雜費分期付款或延長分期繳費等。

同時，潘文忠說，教育部每年編列大專校園清寒僑生助學金，可以協助4000個學生；此外，財團法人教育部接受捐助獎學基金會也募到一些款項，已幫助69所大學的270位學生，每人給予5000元。