農委會主委陳吉仲參加農委會「漁業嘉年華中秋企業消費者團購慶」記者會，致詞時表示，他高中前都沒開竅，但高三那年住姑媽家，姑媽每天煎一條魚給他，因此讓他考上台大。國民黨立委賴士葆酸陳吉仲，把政務官暨「網紅」身分當然扮演得絲絲入扣。

賴士葆指出，行政院長蘇貞昌回鍋內閣時就特別指示各部會，未來要加強社群網路和社群媒體與民眾溝通。選舉的時候蔡英文也邀請網紅到官邸，上網紅節目去蹭網紅的流量，所以蔡政府的官員網紅化是理所當然的事情。而陳吉仲就把網紅身份扮演得絲絲入扣。

賴士葆說，陳吉仲為了促銷漁產，居然稱自己以前讀書沒有開竅，到高三時姑媽每天煎一條魚給他吃，因此考上台大，誇張的邏輯論述讓人瞠目結舌。或許真有高三家長信以為真，從此天天煎魚給沒開竅的孩子吃，只怕到時候沒考上台大，陳吉仲會不會像走私貓被安樂死，陳吉仲說「他負責」，結果不了了之。

賴士葆批評，蔡政府所有的官員幾乎都是近親繁殖，所有的政策幾乎都是為要達成政治正確的目標，唯一捍衛的就是民進黨的意識形態而不是民眾的福祉為優先，連防疫的決策都不例外。閣員沒有擔當，不敢為政策辯護負責，只會打嘴砲式的口頭負責，疫情破口死了8百多人，沒有閣員為此負起政治責任下台，個個在乎把官位做好坐滿，插科打諢，看不到閣員的風範。