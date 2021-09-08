興大團隊研究證實普洱茶具有防蛀牙作用，與業者成功開發國內首見的「熷茶普洱漱口水」新品。（興大提供／陳淑芬台中傳真）

坊間漱口水常帶刺激引發不適，中興大學研發團隊發現普洱茶能抑制生物膜形成，達到預防蛀牙的作用，與產業合作開發出國內首見的「熷茶普洱漱口水」，具有回甘清甜的茶香。興大教授曾志正8日在發表會表示，普洱茶湯除富含咖啡因、兒茶素，還多了水解型鞣酸單寧－消脂素，研究證實漱口效果更好。

興大製茶產學聯盟與沛美生醫科技公司產學合作，研發「新型天然茶研漱口水開發計畫」，在聯盟成員50多個普洱茶餅中挑選合適茶樣萃取出有效成分，添加入沛美公司現有的漱口水產品中，成為新型天然的「熷茶普洱漱口水」，加入溫潤回甘的熷茶提升口感，漱口後留有回甘清甜的全新感受。

曾志正表示，茶湯常被用來漱口防止蛀牙，其中，普洱茶湯除了類似烏龍茶湯富含咖啡因、兒茶素，又多了一水解型鞣酸單寧－消脂素。蛀牙菌侵蝕牙齒會先附著聚集在牙齒表面，且形成生物膜，經研究發現，普洱茶防止蛀牙主要機制是抑制形成生物膜，而非殺菌。

曾志正表示，研究證實就抑制生物膜的效果而言，消脂素優於兒茶素，咖啡因則無明顯效果，將茶湯運用在漱口時，普洱茶比烏龍茶效果更好，研究成果將於10月刊登於國際期刊《牙醫科學期刊》（Journal of Dental Sciences）。

此外，新開發自然農法熷茶粉，將茶葉製成即溶茶粉，冷熱皆可沖泡飲用。研究團隊在「青心烏龍」與「四季春」中找到「茶飢素」（teaghrelin），近年來更證實可以促進肌肉生長，減緩帕金斯症及阿茲海默症等神經退化相關疾病。