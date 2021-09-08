台東縣卑南鄉富山村台11線8日1時30分許，有1輛小貨車不明原因自撞路旁電線桿後，又失控撞入民宅，釀1死1傷。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣卑南鄉富山村台11線8日1時30分許，有1輛小貨車不明原因自撞路旁電線桿後，又失控撞入民宅，釀1死1傷。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣卑南鄉富山村台11線8日1時30分許，有1輛小貨車不明原因自撞路旁電線桿後，又失控撞入民宅，釀1死1傷。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣卑南鄉富山村台11線新蘭灣路段8日下午1時30分許，有1輛小貨車不明原因自撞路旁電線桿後，又失控撞入民宅，駕駛座董姓男子當場被拋出車外、受困李姓女乘客輕傷，董男送醫仍不治，經調查董男未繫安全帶，警方已委託醫院抽血檢驗酒精濃度，台東警分局將深入調查肇事原因。

駕駛失去意識、橫躺在大馬路中央，貨車零件四散，小貨車毀損嚴重。台東縣卑南鄉富山村台11線150公里處8日發生嚴重事故，25歲董男駕駛自小貨車載著23歲李姓女乘客，沿台11線由南往北行駛，不明原因衝出路外自撞右側電線桿，李女表示，完全不知道事情如何發生的。

經現場員警、義消積極搶救，董男送醫後仍不治，員警已委託醫院抽血檢驗酒精濃度，經調查董男未繫安全帶，台東分局將深入調查肇事原因。台東警察分局呼籲，請用路人行駛間務必注意前方狀況、減速慢行，駕駛車輛時如有疲倦狀況，請將車輛停放安全處所休息，以維護自身及其他用路人安全。