德國猛將小祖維瑞夫(Alexander Zverev)前日殺進美網8強，他賽後的感言卻激起了一些人的憤怒。小組維瑞夫以6-4、6-4、7-6直落三擊退辛納(Jannik Sinner)，把他從東京奧運、辛辛那提大師賽的連勝一路擴展到今日。小祖維瑞夫說，他和很多選手一樣晚上都摟著奧運金牌入睡，但他身旁沒女友，金牌正好可以直接放在他旁邊。

小祖維瑞夫的家暴疑雲其實還沒落幕，前女友莎莉波娃(Olga Sharypova)控訴他是恐怖情人。莎莉波娃曾經也是網球選手，她在網路自曝被小祖維瑞夫暴力威脅，一度感覺生不如死。另一位前女友帕提(Brenda Patea)懷孕之後乾脆躲開小祖維瑞夫，拒絕與他分享監護權。

雖然小祖維瑞夫聲明指出法官已經還他清白，實際上這個案件尚在調查階段，基於無罪推定的精神，ATP不會處罰小祖維瑞夫。只是當小祖維瑞夫提到「女友」一詞，不免令人覺得尷尬，他的案件都還沒搞定呢！美媒《雅虎體育》多次帶風向痛批小祖維瑞夫，這次也大肆抨擊他的惡劣玩笑話，還引述一些網友的留言來攻擊他。

支持小祖維瑞夫的網友則指出，未經調查和判決，僅憑受害者一面之詞就拚命踐踏一個人的名聲，甚至不許他提起「女友」這個字，這對他很不公平。即使他開這個玩笑不恰當，頂多就是有點尷尬，不必急著以惡言圍剿他。