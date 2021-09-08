新北幼兒園群聚案延燒，指揮中心8日公布7例確診案，都是新北市，北市＋0，台北市長柯文哲表示，中央說新北幼兒園跟機師的基因定序不一樣，證明Delta已潛入社區，且不只一條線，是存在好幾條感染源，北市現在疫調小組要擴充人力，12區都要成立小組。

柯說，北市疫情看起來還好，北市7日7家醫院PCR篩檢2801人、陽性0，因篩檢是採預約制，這應是上一波110萬細胞簡訊效果，目前3周案例看起來很少，但這2天北市府已忙翻，新北幼兒園確定是Delta，中央還說跟機師的基因定序不一樣。

柯說，證明Delta已進入社區，且不只一條線，是好幾條感染源，現在是雙北共同圈，現在看似風平浪靜，還在觀察中，他堅持有多少證據、做多少事，未來幾天，看居隔者有無問題，再決定怎做，他本想說記者會周一、三、五舉辦的次數要減少，但現在有了狀況，就先重整Delta問題及防疫系統。

柯還說，疫調小組要擴充人力，12個行政區要各自獨立作業，衛生、警察、民政系統都要進來，人力也要訓練，每個區都要有疫調小組，若病例超過多少時，隔壁的行政區就要支援，將來疫情發生不見得均勻在各區。

柯說，依照過去4個月的實戰經驗，由副市長黃珊珊指揮，防疫計程車還是主要的運輸工具，現有100台，要擴充至200台，防疫巴士則尚不實用，可緊急增用防疫計程車，但車子要改裝、司機要訓練。

柯說，北市防疫專責病床有372床，每個醫院都要「桌上演習」，接到北市府命令後的第7天，要有1421床，每個醫院都要有SOP，以前是強迫的急行軍，當時病房不夠，至今則不要讓空的病房放在那，有需要就動員。

柯說，旅館分4種，一般、防疫、居隔（1人1間）、防疫專責旅館，北市有47％感染者沒症狀，大概有80％的人不用住院，只是咳嗽感冒而已，現幫病人透過血氧器，防疫能量已比以前強大很多，他要跟市民講「每個危機都是轉機」，北市已比4個月前的防疫能量增強很多。