8日來自印度消息，由於新冠疫情影響，加上進口價格屢創新高，進而壓縮需求，印度食用油進口量可能創6年新低，數量也是連續第2年減少。

印度是世界上最大的植物油進口國，若採購量常態性減少，有可能會對馬來西亞棕櫚油、美國黃豆油和葵花油的價格造成壓力。疫前時，印度食用油消耗量每年逐增，但在2020年10月底疫情期間，消費數量從2019年前的2250萬噸減至2100萬噸。

印度業界人士認為，由於進口價格創歷史新高，需求不太可能在2021財年期間就恢復至以往。且印度2021財年的食用油進口量，可能會從上一年的1320萬噸減至1310萬噸，創6年來新低。

印度有近3分之2的內需市場是依賴其它國家，例如棕櫚油主要來自印尼或馬來西亞，而黃豆油與葵花油等其它食用油，主要來自阿根廷、巴西、烏克蘭或俄羅斯。

不過，印度政府允許進口精煉棕櫚油，並降低原油的進口稅，希望能降低印度國內價格。因此，本財年的棕櫚油進口量，預估可能年增8%至780萬噸。

不過，過去一年中，印度國內食用油價格幾乎漲了一倍。同時，但在黃豆與花生產量可望增加100萬至900萬噸不等下，印度國外食用油的採購量也會跟著減少。