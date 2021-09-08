投資人擔心全球經濟成長恐持續放緩，並觀望歐洲央行決策會議可能釋出的縮表線索，周三歐洲股市大跌。
繼隔夜美股標普500指數和亞洲股市下跌後，周三早盤泛歐STOXX 600指數目前重挫1.13%，料將創下3周來最大單日跌幅。
瑞典投資公司EQT完成配股集資交易後，股價下跌5.9%。
汽車製造商Stellantis下跌2.5%，此前東風汽車香港公司宣布已經以約6億歐元（約7.1億美元）出售Stellantis持股。
法國藥廠賽諾菲（Sanofi）股價下跌1.4%，該公司宣布將以19億美元收購美國生物製藥公司Kadmon Holdings Inc。
英國工業技術公司史密斯集團（Smiths Group plc）上漲3.8%，該公司同意以24億美元將旗下醫療部門賣給美國ICU Medical Inc 。
在歐洲主要市場方面，英國富時100指數跌1.1%，德國DAX指數跌1.5%，法國CAC 40指數跌1.44%，義大利富時MIB指數跌1.15%。
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