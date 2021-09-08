氣候變遷下，政府也看好農業科技未來發展；國發會主委龔明鑫今參加農業金融研討會，並以「國發基金和農業創投」為主講議題；他表示，國發基金近年投資14家農業新創公司，最高金額從1億元到幾千萬都有，雖然整體投資3億元、佔國發基金規模比例並不高，但國發基金卻能扮演產業投資的「點火」效果。

龔明鑫透露，國發基金原本僅309億元，經歷40幾年的運作、繳庫2630億元，現在規模已達1.3兆元，規模擴大，最大筆的投資就是台積電，國發基金持股約6％，因此，投資農業新創，就是期望在農業科技的領域中，找到像台積電這類有潛力發展的企業。

龔明鑫表示，國發基金投資方式包括直接投資、與天使投資人合作、民間創投，或與其他部會合作等；龔明鑫分析，國發基金看好農業科技，這不僅是人類最古老的產業、且民以食為天，在全球暖化過程中，農業講究低碳、永續，將衍伸源源不絕的新點子以及投資機會。