蕭邦（CHOPARD）一年兩度的珠寶展即起至11日於台北萬豪飯店登場，展出上百件總價逾10億元的頂級珠寶，呼應當前預期通膨和原物料上漲的經濟現況，主打具保值抗通膨特性的祖母綠與紅寶石，一套要價近億的紅寶石套組，以及一件要價9479萬的祖母綠項鍊，成為台灣VIP 鎖定下訂的目標。

大自然向來是蕭邦創作靈感的來源，其中又以花卉元素最為人所熟知，今年來台珠寶當中最高價的作品為祖母綠項鍊，鑲嵌5顆總重89.62克拉哥倫比亞梨形切割祖母綠，貴氣逼人，鑽鍊上裝飾可愛綠色小花朵，青春洋溢，更添時尚品味。

由於台灣珠寶VIP特別偏愛祖母綠，蕭邦今年新購一顆11.15克拉哥倫比亞祖母綠，完全未經任何優化處理，加上濃豔的綠色光澤十分稀有罕見，一打成戒指就立刻送來台灣展出，同樣身價不菲。

蕭邦祖母綠項鍊，鑲嵌5顆總重89.62克拉哥倫比亞梨形切割祖母綠，9479萬元。（CHOPARD提供）

蕭邦祖母綠戒指，主石為11.15克拉哥倫比亞祖母綠，8580萬元。（CHOPARD提供）

象徵幸福的紅寶石也是今年的重點，一套要價近億的紅寶石項鍊、耳環與戒指套組，光是項鍊上就鑲嵌了上百顆重達212克拉的紅寶石，奢華指數破表，讓人目不轉睛，由於紅寶石套組所採用的紅寶石色澤一致，必須成套購買。

蕭邦紅寶石套組，項鍊鑲嵌111顆總重211.91克拉紅寶石，耳環鑲嵌18顆總重26. 54克拉紅寶石，戒指鑲嵌4顆總重4.62克拉紅寶石，總價9668萬元。（CHOPARD提供）

蕭邦紅寶石套組，項鍊鑲嵌111顆總重211.91克拉紅寶石，耳環鑲嵌18顆總重26. 54克拉紅寶石，戒指鑲嵌4顆總重4.62克拉紅寶石，總價9668萬元。（CHOPARD提供）

蕭邦紅寶石套組，項鍊鑲嵌111顆總重211.91克拉紅寶石，耳環鑲嵌18顆總重26. 54克拉紅寶石，戒指鑲嵌4顆總重4.62克拉紅寶石，總價9668萬元。（CHOPARD提供）

造型可愛、栩栩如生的動物系列珠寶與腕表，同樣也是吸睛焦點，有「扭轉乾坤」、「牛氣沖天」意寓的雙牛雞尾酒戒，鑲嵌了一顆

蕭邦動物系列孔雀耳環，白金鈦金屬鑲嵌祖母綠、藍寶石等寶石，753萬元。（CHOPARD提供）

重達66.27克拉紅碧璽；以棕色彩鑽和鑽石打造的貓頭鷹戒指，翅膀可以自由振翅擺動；華麗唯美的孔雀耳環鑲崁14顆總重11.79克拉祖母綠珠飾、10.94克拉藍寶石、3.34克拉彩鑽與坦桑石等，勾勒孔雀絢麗華美的羽翼，無不令人嘆為觀止。

蕭邦動物系列貓頭鷹戒指，656萬元。（CHOPARD提供）

蕭邦動物系列紅寶石金牛戒指，主石為66.27克拉紅碧璽，有牛氣沖天的意寓，753萬元。（CHOPARD提供）

蕭邦早在2010年即與世界野生動物保護組織World Wildlife基金會攜手建立合作夥伴關係，支持野生動物保育，今年蕭邦推出動物系列腕表，數量為歷年之最，包括可愛討喜的粉紅大象、巨嘴鳥、母獅、貓熊、企鵝、海豚、北極熊等，透過珍稀寶石和精緻高超的寶石工藝詮釋靈動鮮活的動物，每款動物腕表的神情、姿態各異，藉此頌讚世界萬物與生命之美，別具意義。