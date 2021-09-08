亞太地區最具指標性的「2021亞太城市高峰會暨首長論壇」，8日上午採線上會議模式舉行，以「透過機會與挑戰來重新定義城市」為主軸，屏東縣副縣長吳麗雪代表縣長潘孟安受邀出席，與35個城市首長齊聚一堂，吳分享「如何成功斬斷Delta病毒」經驗及推動綠能城市，與各國討論疫情時代如何發展經濟與因應各種不斷變化的情勢，也期待與各國代表深入對話，開啟城市發展的新契機。

吳麗雪在會議中分享對抗Delta病毒的經驗，透過精準疫調、擴大匡列居家隔離、社區篩檢、疫苗施打、減少人群流動、加強環境清消、建立指揮中心等措施多管齊下，成功在9天抑制病毒蔓延，也在19天內將667名居家隔離者全數解除隔離。

她也分享提高縣民疫苗施打率方式，包括主動協助長輩造冊施打疫苗、提供免費復康巴士及計程車接送、長者不動醫護動等貼心模式給各國代表參考，深獲其他市長們讚許。

吳麗雪說，屏東平均一天日照4.5小時，目前持續推行綠電城市、低碳永續、台灣高鐵南延屏東等項目，期望在2022年底民生用電皆改成綠能，強調屏東不僅有便捷交通路網，更有效朝各區域均衡發展邁進，提升國家競爭力，期望能與全年有300天陽光普照的陽光海岸市能有更多交流。

屏東於2021亞太高峰會中再次提升國際能見度，展現屏東在地的城市發展、創新措施，讓世界看見屏東深具魅力、未來充滿可能，吳麗雪期待高峰會期間各國市長分享治理城市經驗，讓屏東成為討論未來展望的平台，盼共創城市進步，深化彼此情誼。