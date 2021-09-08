對風水有研究的人都知道，廚房的風水對家人的運勢有很大的影響，尤其是瓦斯爐更是有很多擺放禁忌，運勢命理網站「知命命理」提醒，瓦斯爐絕對不能正對門，上方也不能有橫樑，最後一定不能與水相鄰，否則會影響家人的事業運，還會讓家人感情失和，甚至影響孩童的健康和學業，得不償失。

▍1.瓦斯爐禁止正對門

財運是從門口進入家中的，如果瓦斯爐正對門口，會直接將進門的錢燒掉，這對賺錢、存錢的運勢都是有害的。因此，裝潢廚房時，應該避免讓瓦斯爐正對門口，讓財氣、財富能順利從門進入，帶旺家人的運勢。

▍2.瓦斯爐上不可有橫樑

瓦斯爐中有灶神，如果在上方有橫樑，對神明來說是不敬的行為，這可能會影響家中成人的事業運，在工作崗位上難以做出成績，升官、加薪的機會也遙遙無期，除此之外，還可能影響家中孩童的健康運，容易體弱多病，成長不順，因此一定要避免瓦斯爐擺放在橫樑之下。

▍3.瓦斯爐禁止與水相鄰

瓦斯爐的功能是生火煮飯，因為水火不相容，所以瓦斯爐不應該和洗手臺、冰箱、飲水機等與水相關的場所、電器或家具相鄰，否則會影響家庭和睦，家人心神不寧，夫妻常常會因為小事情引發口角，同時也會影響孩子的學業，在校難以取得好成績，因此千萬要注意廚房瓦斯爐的位置。

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