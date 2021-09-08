苗栗縣長徐耀昌8日上午參加「苗栗縣2021年職場安全健康週系列活動」，簽署苗栗縣政府職業安全政策。（苗栗縣政府提供謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌8日上午參加「苗栗縣2021年職場安全健康週系列活動」。（苗栗縣政府提供謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府推廣職業安全健康文化，並建構友善健康的職場環境，8日舉辦「苗栗縣2021年職場安全健康週系列活動」，苗栗縣長徐耀昌出席簽署苗栗縣政府職業安全政策，承諾打造「幸福領航零災害」的安全就業環境，降低職業災害發生。

今年職場安全健康週系列活動，安排頒發職業安全衛生輔導員聘書、安全衛生的專業講授課程、分組體驗活動等，邀請勞工朋友們共襄盛舉，8日一早，徐耀昌、縣議員廖秀紅、勞動部官員、以及多位勞工團體代表出席，共同呼籲各事業單位及勞工朋友們重視職業安全衛生議題。徐耀昌並先預祝全縣勞工中秋快樂。

徐耀昌在場簽署苗栗縣職業安全衛生政策，承諾強化府內安全衛生水準、降低公共工程職災風險、提升縣民風險評估概念、推動友善職場工作環境政策，以有效落實健全的職場職業安全衛生，積極與員工、民眾、企業、承攬商、社會等各界建立良好互動，共同追求永續發展及美好未來。

徐耀昌表示，縣府對於勞工朋友工作安全一向非常重視，自從上任後成立勞工及青年發展處，重視勞工及青年權益輔導就業創業，打造安全優質的工作環境並吸引青年返鄉發展，其中職業災害預防必須與民間資源緊緊相扣，未來將持續推動安全衛生輔導及宣導，強化企業雇主及從事職業安全衛生相關業務人員安全衛生管理意識，全力改善勞工工作環境安全衛生條件，以預防職業災害。

縣府勞青處表示，職場安全健康週系列活動採取現場與線上同步進行的方式，除現場來自各事業單位的勞工，還有線上學員共同參與，今年特地邀請勞動部勞動及職業安全衛生所運用新科技虛擬實境VR教材，強化學員對實際作業場所危害認知及安全體驗。