嘉義市汙水系統第一期分支管網及用戶接管第1標工程可望今年底完工，第2、3標工程也陸續推進，至今年7月全市用戶接管已有4037戶，市府表示，接管戶數比原訂目標超前，為配合社會住宅興建，將調整第8、9標工程於今年底發包。
嘉義市政府工務處表示，「嘉義市汙水系統第一期分支管網及用戶接管1標工程」已接近完工，工程範圍涵蓋保福里、保生里、竹圍里、福安里、保安里等5個里地區。
推進中的第2、3標工程範圍有竹圍、保生、重興、福全、福安、港坪等6個里也陸續有用戶接管，因而原訂今年全市用戶接管數目標1500戶，截至7月已完成2366戶，超越原訂目標1.5倍。
還有第4、5標港坪、磚磘、劉厝、西平等4個里也陸續施工，至7月為止，第2、3標實際進度55.7％，比預定進度44％超前11.7％；第4、5標的實際進度19.62％，比預定進度2.52％超前17.1％，工程皆進度超前；第6、7標工程預計2022（明）年招標。
嘉市府工務處副處長盧本能指出，第2、3標已推進至用戶接管，第4、5標工程現階段進行幹支線（主要道路）分支管網施工，後續依進度推展至用戶接管；社會住宅興建正中央辦理公開招標，招標期間是8月27日至10月8日。
嘉義市長黃敏惠表示，汙水下水道工程是看不到的建設，卻是非常重要的基礎建設，分支管網及用戶接管工程完成後，生活汙水可以經由汙水下水道系統收集至水資源回收中心，經處理及消毒後排放，可減少病媒孳生源，提升居住品質。
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