新北幼兒園群聚案基因定序確定是Delta，北市副市長蔡炳坤8日表示，關於北市校園Delta病毒停課指引，如校園有師生出現Delta病毒的確診個案，原則上將進行全校停課14天，並進行全校消毒，若有確診病例的接觸者出現，該班級會啟動1至5天的預防性停課，幼兒園則是全園啟動1至5天預防性停課，且採用遠距線上學習。

台北市長柯文哲表示，因新北幼兒園案，北市已有7所學校預防性居隔247人、停課643人，其中包括4所幼兒園、3所國小，另外還有2名跟新北幼兒園有關的家長，分別在士林、內湖區的職場上班，北市要做疫調隔離匡列，目前已匡列、居隔12人，並做場域消毒。

蔡炳坤說，如校園有師生出現Delta個案，原則上將進行全校停課14天，但也須依據防疫醫生會議作最後決定。

北市副市長蔡炳坤。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

蔡炳坤說，學校要落實防疫作為，要做校安通報，教育局衛生局等督促清消，班上若有確診的師生，啟動14天居家隔離；因新北幼兒園影響北市，目前有4個幼兒園、3所小學預防性停課，經衛生局疫調，會對病例接觸者開出居隔通知書。

蔡炳坤說，學校若有居隔個案或感染源不明的高風險傳染者，經教育局同意，班級啟動1至5天預防性停課，幼兒園則是全園1至5天預防性停課，停課期間採線上教學，教育局會視疫情變化需要啟動停課，預防性居隔的Delta第二圈接觸者，若5天後採檢陰性則解隔。