葡萄王(1707)三大事業體再度同步正成長，8月合併營收7.49億元，年增10.33%。母公司台灣葡萄王自有品牌持續暢旺，代工業務訂單強勁；子公司葡眾九月起將推出年度新品；上海葡萄王訂單情況良好。葡萄王樂觀迎接Q4旺季，葡眾衝聘活動開始，葡萄王中秋檔期及周年慶活動起跑，上海也已陸續承接雙11訂單。

母公司台灣葡萄王維持連續8個月的雙位數成長，8月份營收年成長37.08%，累計1~8月年增42.07%。其中代工表現依舊亮眼，對比去年同期達208%的成長幅度，目前台灣代工訂單已有5個月以上的能見度。隨著市場變化，自有品牌即時應變，調整策略成效顯著，累計全年1~8月營收業績年增25.92%。實體通路在全國疫情降二級，來客量逐步提升，市場需求回溫，加上新品康普茶銷售持續向上，帶動主力通路實銷率成長30%以上；虛擬通路則因應市場需求，除了持續增加電銷人力產值，同時正式導入CTI話務作業系統優化通話效益；自營商城也開始啟動AI自投廣告有成持續培養第二主力產品，當中以樟芝及瑪卡商品業績成長明顯。

中國大陸7、8月受疫情影響，整體市場動能遲緩，上海葡萄王8月營收仍有1.4%年成長率實屬不易。累計1~8月年增16.77%，目前整體營運及訂單情況穩定，除了持續關注客戶動銷情況，更積極配合需求調整生產節奏，預估9月能維持同比年成長正向趨勢。緊接而來的雙11檔期，現階段已陸續收到客戶備貨需求，惟考量疫情的不確定性因素，將與上游原、物料供應商搭配採取彈性備料策略。另外，因應液體鋁箔袋劑型訂單急速成長，出貨量倍增，已規劃增設第二條產線，目前施工進度符合預期，預計將於年底前完成投產。

子公司葡眾8月營收年成長8.42%，累計1~8月較去年同期成長3.05%。今年首發新品「青采孅」主打窈窕孅體，內含葡萄王獨家4項專利、9項發明展大獎認證GKS6益生菌，預計9月26日上市，9月16日~9月24日首先開放藍鑽預購，屆時勢必帶動一波搶購風潮。此外，Q4將陸續有新品發表，預期可為後續營收再創佳績。