寶詩龍（Boucheron）年度新作Carte Blanche Holographique高級珠寶登台，總共有25件作品，即起於晶華酒店總統套房展至14日止，台灣是繼七月巴黎線上發表會之後的全球首站。今年創意總監Claire Choisne又有驚人創意，利用銀與鈦金屬的層塗技術，將彩虹般光線與繽紛色彩塗在水晶和陶瓷上，跳脫傳統珠寶一定要採用貴金屬、珍稀寶石的框架，在珠寶界掀起一場無聲的革命。
去年寶詩龍以氣凝膠（Aerogel）打造珠寶，來台展出期間雖未售出，但吸引無數貴婦VIP前往瞻仰朝聖，今年Claire Choisne再度挑戰傳統珠寶的價值觀，以水晶和陶瓷打造珠寶，重現彩虹般如夢似幻的霓虹光芒，放眼珠寶界無人能及，不僅是大膽，而且是非常勇敢。
對於Claire Choisne瘋狂大膽的創意，全球VIP倒是非常捧場，全系列有25件作品，已有半數已被搶訂，例如以鬥魚為靈感打造的Opalescence系列珠寶，以琺瑯工藝詮釋霓虹繽紛的鬥魚魚鰭，搭配同樣霓虹色彩的蛋白石主石，項鍊和耳環皆已售出，目前是以借展的方式來台。
至於主打款Holographique系列霓虹塗層水晶白金項鍊，鑲嵌一顆20.21克拉斯里蘭卡黃色藍寶石，是Claire Choisne最喜愛的作品，該技術是將銀和鈦在高溫下液態蒸發的方式塗層上色，呈現如彩虹般的夢幻效果。
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