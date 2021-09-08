因應2030雙語國家政策，教育部長潘文忠今天表示，今年在高中以下學校共投入9.3億元經費推動雙語教育，預期在2024年時，6成高中以下學校的英語課採全英語教學、1／7學校可採部分領域雙語教學。

潘文忠表示，110學年是雙語國家政策的重要起步，在中小學方面，將以普及提升為重點，包括英語課以全英語教學及部分課程採雙語教學。今年共有80所高中獲得英語課全英語教學的經費補助、60所學校獲得部分領域雙語教學的補助，國中小學也有223校獲得補助。

潘文忠說，在教育部經費挹注下，希望2024年時，6成高中以下學校可以進行英語課程全英語授課、1／7則進行部分領域雙語教學；2030年時，全國所有高中的英語課都全英語授課，及1／3學校可以進行部分領域雙語教學。

教育部也補助種點培育高中開設雙語實驗班，110學年有50校獲准開辦。同時，教育部也會積極延攬外師；同時，透過台師大、中正大學的「外師輔導中心」，協助目前有在台灣的外師解決各項生活適應的問題，以將他們留下來繼續教學。

至於大學方面，教育部推動「大專校院學生雙語化學習計畫」，110學年度共核定補助重點培育學校4所（台大、台師大、中山及成大）、重點培育學院計25校41個學院及普及提升學校37所，本年度核定補助經費計5億8748萬元，於9月正式啟動本計畫。

重獲得點培育補助之學校或學院，教育部要求他們在2024年時，至少有25％的大二學生，其英文能力在聽說讀寫達到CEFR B2以上的流利精熟等級，同時全校至少有20％的大二學生與碩一學生，在其當年所修學分中的20％以上為全英語課程。

2030年時，這些獲得點培育補助之學校或學院，至少有50％的大二學生在聽說讀寫達到CEFR B2以上的流利精熟程度，同時至少有50％的大二學生與碩士學生其當年學分中的50％以上為全英語課程，並推動畢業證書EMI（全英語教學）修課認證，以接軌國際及產業。