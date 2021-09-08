富商翁茂鍾引爆的司法醜聞案，遭移送懲戒的前公懲會委員長石木欽，自訴司法院長許宗力等人涉嫌誣告等罪，台北地方法院更一審認為，依據監察院對石的彈劾資料，司法院調查報告沒有憑空捏造為誣告或登載，裁定駁回自訴，石提抗告被駁回確定。

本案因前特偵組分案偵辦石木欽遭檢舉涉嫌關說案，後來轉交台北地檢署，北檢偵查後認為沒有刑事不法，但因有司法官行為失當，函轉司法院調查後，將石木欽移送監察院。

石木欽提起刑事自訴指控，許宗力及時任司法院祕書長的呂太郎大法官、政風處長沈明倫，明知他與翁沒有不當飲宴及往來，卻把調查報告洩漏給特定媒體，詆毀他名譽；再把報告司法院送人審會審議，誣指他違反風紀，意圖使他受懲戒處分。

北院審理後認為，司法院並非憑空捏造，裁定駁回石的自訴，但石提抗告後，台灣高等法院認為北院從未開庭，也沒有調查紀錄，未踐行必要訊問及調查程序，也未賦予石木欽說明、補正機會，撤銷原駁回裁定發回北院更審。

北院更一審開庭審理，石木欽委由律師到庭說明，並要求傳訊許宗力等人，但法官審結認定，依據監察院彈劾案文及調查報告，不能證明許宗力等人有成立犯罪的可能，無傳喚及調查的必要，且本案已開庭讓自訴人說明，但無法證明犯罪，裁定駁回石的自訴，抗告後遭駁回確定。