總統府今年2月9日公布遴聘國策顧問76人，聘期自110年2月9日起至111年5月19日止，但隨即爆發趙介佑吸毒的黑道入黨風波，藍營猛打國策顧問黃承國與趙氏父子交好，引發爭議，黃承國日前請辭國策顧問一職，總統府國策顧問名單也已移除黃承國。

總統府今年2月公布遴聘資政和國策顧問名單，當時總統府發言人張惇涵指出，依據《中華民國總統府組織法》，總統府資政不得逾30人、國策顧問不得逾90人，總統這次遴聘資政26人、國策顧問76人。

原本這批資政和國策顧問任期要到明年5月19日，不過，今年4月間陸續爆發民進黨員趙介佑吸毒事件，藍營猛打民進黨黑道入黨，黨內也展開一波自清行動。兼任黨主席的總統蔡英文當時還以黨主席身分向社會致歉，並要求地方黨部針對未來入黨和參選黨職及當選後表現，都要落實「排黑條款」。

雖然黃承國表明趙介佑與他「一點關係都沒有，入黨也和我沒有關係！」不過藍營拿出黃承國2019年參加「北聯幫60周年大會」坐在主桌的照片，直指黃承國具有黑道背景，要求蔡英文處置。

據了解，為避免此事引發黨內困擾，黃承國主動請辭國策顧問一職。總統府官網公布的國策顧問名單，也已移除黃承國。

總統府發言人張惇涵表示，數月前黃承國顧問向總統辭任，總統也表達尊重並准辭。至於前交通部長賀陳旦部分，則是在本屆國策顧問遴聘之初，即表達婉謝之意，總統尊重並未予聘任。