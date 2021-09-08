國民黨中常會今天邀請黨主席候選人江啟臣、卓伯源、張亞中、朱立倫到場說明參選理念，並就美中關係對台的影響、兩岸關係、健全財務困境、明年地方選舉提名機制等，向黨員報告。（國民黨提供）

國民黨主席之爭白熱化，4位候選人今天應邀到中常會報告，談到財務議題，朱立倫說，黨主席要募集黨務發展基金，而選舉特別基金則由黨魁、候選人、黨員與支持者一起募集；江啟臣認為，國民黨不是靠有錢人當黨魁，或者靠黨魁借錢，而是要建立制度來維持日常營運成本與收入；卓伯源主張黨費改自由樂捐；張亞中承諾將號召30萬人入黨帶來黨費。

國民黨中常會今天邀請黨主席候選人江啟臣、卓伯源、張亞中、朱立倫到場說明參選理念，並就美中關係對台的影響、兩岸關係、健全財務困境、明年地方選舉提名機制等，向黨員報告。

關於國民黨財務問題，朱立倫以自己擔任地方首長經驗，分為三部分，一個是經常性開銷的部分，一個是黨務發展基金，另還要有特別預算概念，要有選舉特別基金。

朱立倫說，除了國民黨經常性支出，黨主席要負責募集黨務發展基金，用來發展國民黨，駐美代表處或是兩岸服務處資金也都源於此，選舉特別基金則是大選時，由黨主席、候選人、黨員以及支持者一起努力募集，專門用於選舉使用，這樣才能讓國民黨不會陷於只有有限的預算做有限的事的困境。

輪到張亞中回答時，他先自嘲財務問題應該是在針對他，隨後強調若當選，將號召最少30萬名黨員重新回到國民黨，一定能帶來入黨費用，還信心表示鎢鋼大王廖萬隆曾二度請他吃飯，允諾幫他募款，他相信他的朋友不只廖萬隆。

接著，張亞中當場秀出3張共500萬元的美金支票，稱這是前主席洪秀柱於2017年初發不出薪水時，拜託他二度飛往馬來西亞，有位富豪願意借給國民黨500萬元，一旦洪連任主席就入帳，可惜洪沒選上，他就把支票拿回來。他還說，未來地方黨部財源由中央負責，各個地方的黃復興黨部也要成立服務單位來服務榮民。

隨後，卓伯源點名張亞中，指張亞中說認識鎢鋼大王，他質疑，若鎢鋼價格跌了怎麼辦？國民黨要倒了嗎？因此他認為財務問題應該要從制度面根本解決問題。

卓伯源主張把權力下放基層幹部，從黨主席、縣市黨部到區黨部、鄉鎮黨部都要能直選，而黨部主委就要負責他那區的募款經營，層層相扣，權責分明。他也建議黨費改成自由樂捐，讓更多人有意願加入國民黨。

最後，江啟臣表示，去年接任黨魁，黨中央不只負債，連平常營運費用也不夠，在節流部分，原本辦公室租金將近8000多萬，他有效在去年減少3100萬元，每月營運成本也降低6、700萬，至於開源，去年黨公職分攤金落實程度提高3成。

江啟臣說，國民黨不是靠有錢人當黨魁，或者靠黨魁借錢，而是要建立制度來維持日常營運成本與收入，目前正逐步走向制度化，也逐年降低借款，國民黨唯有好的人才與政策，才能得到民心，就不用擔心募不到資金，最怕是得不到人心支持，只剩下金錢黨產，那就只留下蒼蠅蟑螂螞蟻一大堆。