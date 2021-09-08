每個人都希望自己可以成為受歡迎的人，尤其希望自己喜歡的人也能欣賞自己，但有一些人比較遲鈍，常常察覺不到別人的心意，搜狐網命理專欄點名，摩羯座、處女座、金牛座的人天生不解風情，總是後知後覺，就算被人暗戀也毫不自知，若愛上他們，就需要多付出一點時間和耐心，否則很可能會錯過。

▍1.摩羯座

摩羯座性格內向、沉默寡言，往往給人不合群的感覺，但他們其實很有魅力，屬於慢熱型的人，唯有深入認識之後，才會讓人慢慢喜歡上他。摩羯座或許並不出眾，但是暗戀他們的人其實不少，最吸引異性的原因在於可靠的人品，他們做事負責任，很有擔當又重感情，因此一旦建立了信任感，很容易讓人愛上。但他們的思維比較傳統，做什麼事情都講究儀式感，所以暗戀對他們沒用，一定要公開表明態度，他們才會認可雙方關係。

▍2.處女座

處女座天性嚴肅安靜，略帶冷漠的氣質，跟他們相處總會給人說不出的距離感，看似不太願意跟人交心，但他們其實只是害羞，因為個性比較內斂，不擅長談情說愛，加上他們分不清什麼是友情和愛情，對於很多喜歡他的人，卻會把對方當成好朋友看待，非常不解風情，總是接收不到別人的心意，以至於明明有很多機會脫單，卻總是一次次錯過。

▍3.金牛座

金牛座做事老實認真，私下個性很幽默，優點非常多，喜歡他們的人不在少數，但同時他們的缺點也不少，尤其他們性格固執、不解風情，完全是個遲鈍的木頭人，他們根本無法意識到別人的心意，明明自己也有意交往，卻以為對方不喜歡自己，總是拒人於千里之外，因此長期單身也是自己造成的。