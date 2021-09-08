港星溫碧霞是演藝圈著名的凍齡女神，55歲的她仍擁一張凍齡臉蛋和前凸後翹的好身材，讓溫碧霞穩坐美魔女寶座，而不吝嗇展現身材曲線的溫碧霞，今（8日）早就曬出度假照，身穿露背洋裝的她，一轉身就大方讓側胸、小蠻腰全都露，溫碧霞的絕佳狀態相當不科學。

溫碧霞今早在微博曬出一系列與工作團隊的度假照，照片中，溫碧霞身穿白色露背洋裝、頭戴草帽，渡假風的穿搭輕鬆、隨興又有型，而當溫碧霞一轉側身，就讓她的側胸、白皙肌膚、美背和小蠻腰全都露，溫碧霞還大方露出綁帶比基尼，身型相當纖細的溫碧霞，狀態凍齡不輸少女，一點也看不出她是55歲的熟女。

溫碧霞一轉身就大方露側胸、小蠻腰，畫面相當養眼。（圖／取材自溫碧霞微博）

溫碧霞狀態凍齡不輸少女。（圖／取材自溫碧霞微博）

溫碧霞也感性發文：「大家享受一下這個小假期吧，今日天氣雖然沒有燦爛的陽光，但是只要心中有陽光，那裏都是美好的」，不少網友紛紛留言狂讚溫碧霞的好身材：「太美了啦，身材好棒呀」、「姐姐太漂亮了」、「美女姐姐」。

溫碧霞早年以性感美艷形象聞名，並在電視劇《封神榜》飾演美女反派「妲己」暴紅，溫碧霞妖媚、性感模樣，讓外界眼睛為之一亮，還讓她擁有「最美妲己」的美名，雖然溫碧霞近年減少戲劇演出，不過親民的她仍樂於在網上分享美照，溫碧霞儘管已年過半百，每回總以少女外貌亮相，也讓外界見識到，她保養有術，沒讓歲月在身上留痕跡。