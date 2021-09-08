三軍總醫院家庭牙科暨口腔診斷科主治醫師李宗益，被控在外私自兼差、經營私人診所，還冒用他人的名義詐領健保補助達上百萬元，台北地檢署7日指揮桃園市調查處兵分4路發動搜索，約談李等6人到案，檢察官訊後對李聲請羈押禁見，台北地院8日裁准。

裁定理由指出，李宗益涉犯加重詐欺、偽造文書罪嫌疑重大，且犯行期間持續多年，經手病患、病歷資料眾多，非短時間所能消化釐清，本案重要事實有待檢察官調查釐清，而李否認犯行，抗辯情節與本案重要關係人陳述、客觀事證不符，且搜索時有故意不配合的情形。

此外，本案尚有共犯及諸多證人未到案，李經濟力甚佳，有利誘證人的可能，足認李宗益有勾串、滅證之虞，且涉犯最輕本刑1年以上有期徒刑之罪，被害金額、不法所得均高，若經判決有罪確定，重刑可期，法官因此裁定李羈押禁見。

檢調獲報，李宗益除了本職在三總牙科暨口腔診斷科擔任主治醫師，也在私人診所兼職看診，還涉嫌冒用他人的名義申報健保補助，最後甚至頂下診所自己來經營，詐領健保補助約100多萬元。檢察官昨訊後對李聲押禁見，另諭令其張姓妻子以100萬元、診所林姓牙醫100萬元及診所白姓護士10萬元交保。