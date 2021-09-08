大新竹合併話題延燒至嘉義，昨7日嘉義市長黃敏惠表態，在合併之前，先談合作，今8日嘉義縣立委蔡易餘對黃敏惠的合作說表達認同，但也提到嘉市垃圾焚化廠回饋金、嘉市汙水處理工程和水上鄉鴿溪寮淹水等既存問題，都需要嘉義市先解決，呼籲黃敏惠「合作前要先一起解決縣市生活上的問題」。

蔡易餘指出，嘉義縣、市分家40年，兄弟登山、各自努力，但地緣關係密不可分，很多議題需要一起合作，未來也希望和黃敏惠一起合作推動各項市政，但在縣市合作之前，要請黃市長一起來解決縣市生活上的問題，才能讓縣、市一起永續發展。

蔡易餘提到，嘉市垃圾焚化廠位於湖子內，但也緊鄰於水上民生社區、寬士村以及中埔三和地區，嘉縣當地村里一樣會受到焚化爐空汙影響，卻沒有里鄰補助回饋，對水上、中埔鄉親不公平，請市府能協調里鄰補助的問題。

蔡易餘說，嘉市生活廢水長期流入太保市埤麻腳、麻魚寮、水虞厝中，導致飄出惡臭味，而嘉市已在施作汙水處理廠工程，但下游整治若依原來時程需要好幾年才能完工，他建議應該把第三期下游改善汙水處理工程併入第二期一起進行，以改善位在市區下游的東太保地區長期以來排水溝惡臭問題。

至於水上鄉鴿溪寮淹水問題，蔡易餘說，從823以來，問題都出於嘉市紅瓦里沒有對外排水，在不得已狀況下把水抽至鴿溪寮，鴿溪寮的溝圳承載雨量已經很大，水還沒排出又進來，間接造成鴿溪寮長期淹水，「請黃市長一起解決」，改善紅瓦里通往鴿溪寮的排水設施，讓兩縣市不再淹水。

蔡易餘強調，當初鐵路高架化工程要把調度場放在水上，我們花了很多時間協調，並提出符合水上鄉親期盼的大平台方案，才順利解決，建請黃市長先一起解決縣市區域周邊的問題，之後再合作，縣市共榮共存。