中國乘用車協會周三宣布，特斯拉8月銷售44,264輛中國製電動車，其中出口占31,379輛。

這表示，特斯拉中國製電動車的當地銷量在8月份達到12,885輛，較7月的8,621輛大幅成長。不過特斯拉每季第一個月的銷量，通常都會少於接下來兩個月。

特斯拉上海廠製造兩款電動車，分別是Model 3轎車和Model Y休旅車。其中國製電動車7月銷量為32,968輛，6月為33,155輛。

今年7月特斯拉在中國推出低價版Model Y休旅車，並調降Model 3轎車的起價。

在中國，特斯拉正面臨來自監管機構和社會大眾日益嚴格的目光，此外來自當地競爭對手的競爭也越來越激烈。

比亞迪上個月售出60,858輛電動車，而通用汽車與上汽集團在中國的合資企業上個月的電動車交車數達到43,783輛。

中國乘用車協會表示，8月中國乘用車銷量總計達到150萬輛，較去年同期下滑14.7%。