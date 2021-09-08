Delta變種病毒入侵，新北市板橋幼兒園群聚多達23人確診。精神科醫師蘇偉碩今接受港媒專訪表示，這次面對Delta病毒，必須要盡快封城或封區並做社區普篩，否則防疫速度就會太慢。他認為，蔡政府也勢必擔憂全台再度拉回三級警戒，餐飲業必定要倒一片，經濟影響巨大，會影響民進黨明年選情。

反萊豬醫師蘇偉碩。（圖／本報資料照片）

蘇偉碩今接受港媒中評社專訪，談及近日爆發的Delta病毒入侵新北市，他表示，圍堵守住疫情還是必須要用，但要擴大圍堵區，且必須比之前更快速進行圍堵區內的普篩。過去方法是在圍堵區內鼓勵民眾主動篩檢，但Delta病毒R0值（傳染速度）很高，新北幾個指標個案都是在密集住宅的地方，過去醫界主張的熱區普篩這次必須要做。

蘇偉碩指出，必須向6月當時屏東枋山傳出Delta群聚的模式，當時出現指標個案後整個社區都等同於進入四級警戒，所有人員都不能動，食物都是外送進去，接下來就是全區普篩。這也是全台唯一一次面對Delta社區感染的方式，幾乎就是局部封城，新北這次也要局部封鎖並且做社區普篩，不然的話會跟不上。

至於為何不局部封城會跟不上？蘇偉碩解釋，Delta病毒有很多屬於無症狀感染，不能與Alpha病毒有症狀才去篩檢。Delta病毒是在無症狀或出現症狀之前傳播力就很強，因為病毒量是傳統病毒株的將近一千倍，所以如果沒有用封鎖性的普篩，恐怕完全清零的時間會比Alpha拖更久。

此外，政壇也有人好奇，此事後續會引起甚麼政治攻防？蘇偉碩表示，第一要看會不會全台都三級警戒，這是蔡政府最大的壓力，若再次三級警戒，連振興券也不用發了。八大產業已經出來哀號，因為停業了這麼久，很多從業人員財務壓力都很大。很多餐飲業才剛局部開放內用，如果一下子又拉回三級警戒，可能餐飲業又要倒一片。一定經濟相關影響會非常大。