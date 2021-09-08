不少女生洗澡時為了貪圖方便，會一邊淋浴一邊上廁所。美國麻薩諸塞州一名物理治療醫師透露，邊洗澡邊小便恐會對女性身體造成問題，這會訓練大腦將流水聲與如廁聯繫在起來，再者，女性的骨盆本來就與男性不同，站著上廁所會難以排乾淨尿液，此影片曝光後，讓不少女生直呼長知識。

根據《太陽報》報導，來自麻薩諸塞州波士頓的物理治療醫師艾莉西亞（Alicia Jeffrey-Thomas）經常在抖音，分享醫學的相關知識，擁有48.6萬粉絲，日前她拍影片表示，不少女性會一邊洗澡一邊站著上廁所，雖然非常方便，但千萬不要養成這個壞習慣。

艾莉西亞醫師提到，他們將此行為稱為「膀胱底壞習慣」（bad habits for your pelvic floor），膀胱儲存到一定的容量時，就開始傳遞排尿訊號，不僅如此，大腦的信號也會告知我們何時要上廁所，假若時常邊淋浴邊小便，「這會訓練我們的膀胱與某些信號做連結，而出現想小便的反應，在這種情況下，大腦可能會將淋浴時流水聲音，與排尿做潛意識聯繫」。

艾莉西亞醫師舉例，「當你打開水龍頭洗手、洗碗或游泳時，大腦與膀胱底聯繫，對於有骨盆底功能障礙的女性來說，嚴重就可能導致漏尿問題，若養成這種壞習慣，之後就容易頻繁跑廁所，此外，女性身體構造本來就不適合站著上廁所，「你的骨盆底並不會完全放鬆，這意味著我們無法將尿液排乾淨」，建議女性還在坐在馬桶上，等到洗澡完後、沒有水聲後再上廁所。

而埃普索姆和聖赫利爾大學醫院（Epsom and St Helier University Hospitals）泌尿婦科醫師杜穆西斯（Stergios Doumouchtsis）對此表示，雖然這習慣並不會造成嚴重影響，但也可能造成生活問題，「假若你是學校老師，你習慣每節下課上廁所，這也會導致膀胱功能發生變化，使你的膀胱變敏感，膀胱會經常向大腦發出儲存已滿的訊息」，指上廁所次數要適當，不要一有尿就去上，也不要頻繁憋尿。