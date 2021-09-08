中友購物節除全館滿千送百、不限金額消費抽獎等多重好禮外，首度與知名運動品牌PUMA聯名開發8波會員獨享禮。（馮惠宜攝）

台中大遠百9日起展開VIP預購全館累計滿5千送5百，化妝品、內睡衣單筆2千送2百、單筆1萬再加送250。（馮惠宜攝）

國內疫情瞬息萬變，中台灣百貨業在Detla病毒叩關不確定因素下，值中秋連假將屆，提早到9月9日展開「周年慶」廝殺，今年不只買千送百，廣三SOGO喊出紙本振興五倍滿3000送6000振心禮金，中友百貨串聯設櫃廠商打造5G直播屋每日直播虛實合進，台中大遠百APP消費還可直接線上回饋。

廣三SOGO百貨總經理陳森榮坦言，5月中疫情爆發以來，人氣、買氣大幅下滑，前八月業績衰減約8％，下半年要靠周年慶檔期追趕業績，廣三SOGO周年慶於9月9起跑，是全台最早開跑的百貨周年慶，且為搶食振興五倍券大餅，加碼推出紙本振興券消費滿3000，即可兌換「6000元振心禮金」一本，內容針對全館、餐廳美食街加碼回饋，採限時限量發行。

中友百貨前八月業績衰減約14.3％，中友購物節同樣是9日開放預購，中友總經理劉嘉誠表示，疫情期間加強網路社群行銷，即日起也在1F廣場設置Live House直播屋，邀請人氣直播主推薦熱賣商品，線上與實體通路並進催化買氣。

台中大遠百9日展開VIP預購，台中大遠百店長藍卓成表示，疫情期間大遠百網路購物倍數成長，而國際精品更逆勢成長，已佔整體業績5成，VIP預購會中將請精品品牌展示高端珠寶，另手機APP也有加碼回饋，他坦言去年三倍券該店收了兩億元，五倍券的成長可期。

新光三越台中店進行汰弱擇強，全館60家改裝新櫃9月陸續登場，並進Helena Rubinstein赫蓮娜，強攻台中頂級化妝品市場。而大魯閣新時代也在即日起展開六年周年慶活動，也打出到餐廳、美食街用餐，憑手機出示「疫苗意願登記畫面」及個人身分證件，也能領取100元購物金，可立即消費折抵使用。