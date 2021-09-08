金大學生享有來自金門縣政府每年1萬4000元的就學津貼及交通圖書券。（金大提供）

金大完成校園的清消工作，並採取各項防疫措施。（金大提供）

國立金門大學日間部今年錄取893名新生，今起連5天展開防疫分梯報到作業，校方指派主管和各系學長、姊到尚義機場接機，類出國的新體驗和溫馨場面，都讓跨海來到的新同學好開心！

金大校長陳建民表示，本學年度金門大學日間部學制錄取893名新生，其中本國生832名、境外生61名，滿額招生，且錄取分數較去年提高很多，顯見辦學績效廣受各界肯定。大多數同學都是第1次離開台灣本島，來到文風鼎盛的金門。校方和學生會、各系學會的學長、姐特地安排溫馨的接機活動，讓新生們踏上金門土地的那一刻起，就感受到滿滿的溫暖與關懷。

金大學務長呂立鑫指出，新冠肺炎疫情持續發燒，校方已完成校園的清消工作，並採取各項防疫措施外，也請新生及家長在臺灣各機場進行快篩後，再搭機前往學校報到，確保自己和全體師生的健康，大家在安全的校園安心學習、成長。

呂立鑫表示，新入學的住宿生均應配合於入住後的14天內，每天上網登入學校的「住宿生自我健康監測系統」，填報個人的體溫及健康狀況。此外，學校和學生會也安排一系列「新生微訓練」與「金門巡禮」等活動，讓新生認識金大與金門之美，並盡快融入大學新生活。

金大表示，金大學生享有來自金門縣政府每年1萬4000元的就學津貼及交通圖書券，對於經濟弱勢和遭逢緊急困難的學生，校方也另外編列專案補助經費，以期學生順利完成學業，成就自己與社會。