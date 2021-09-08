MITSUI OUTLET PARK林口三井明起暫停內用 設「北口取餐」免進館取外帶 17:352021/09/08 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 MITSUI OUTLET PARK林口三井明起暫停內用 設「北口取餐」免進館取外帶（MITSUI OUTLET PARK提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應Delta入侵新北，MITSUI OUTLET PARK林口也宣布，配合新北市政府政策，將於明日（9日）起至15日期間暫停餐飲內用服務，包含餐廳、美食街僅提供外帶或外送服務；另外明天起，每日中午12:00到晚上7:00（部分店家到晚上7:30），亦有規劃「北口取餐」服務，讓民眾可無須進館即可領取外帶餐點。 新北取消餐飲內用 新莊宏匯廣場「安心帶」明起提供外帶 確診機師聚餐違反防疫 燦撂重話要罰 #外帶 #MITSUI #OUTLET #PARK #暫停 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 晶華推陳出新 13款熱銷燴炒飯與日式丼飯供您選再送香酥蘋果塔 16:592021/09/06 生活 染疫長榮機師曾到訪 苗縣明起造橋設快篩站籲足跡重疊者採檢 15:202021/09/06 生活 大陸民眾赴港 9月15日起免14天隔離 04:102021/09/08 焦點新聞 新北餐飲業、超商、夜市禁內用一週 到9月15日止 14:382021/09/08 生活 Delta入侵社區 麥當勞宣布新北門市明起暫停內用 16:182021/09/08 生活 史話》鄭成功犯的致命錯誤──台灣在大航海時代的戰略地位（三） 00:002021/09/07 兩岸史話 BNT疫苗23日從高中開打 南市決定到校施打 16:122021/09/08 生活 新北群聚確認Delta病毒 公有場所不開放、禁內用維持一周 15:342021/09/08 生活 庇護工場惡狼假借外出銷售機會 性侵身心障礙女子 11:242021/09/06 社會 《斯卡羅》岸內基地 明(7)日起限時受理團體預約參觀 16:062021/09/06 生活 9月禁用廚餘養豬 最高罰300萬元 17:172021/09/06 生活 生活熱門新聞 台大麻醉師突破性感染 3天旅遊足跡曝光 花蓮知名景點趴趴走 - 生活 Delta入侵！陳時中籲「有5症狀」別去上班上課 - 生活 璨樹轉中颱！恐變強颱 海陸警齊發時間曝 - 生活 Delta入侵「比預期早很多」 醫嘆最糟結果發生：應升三級警戒 - 生活 基因定序出爐 確定Delta！新北餐飲將取消內用 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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