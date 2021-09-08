因應Delta入侵新北，MITSUI OUTLET PARK林口也宣布，配合新北市政府政策，將於明日（9日）起至15日期間暫停餐飲內用服務，包含餐廳、美食街僅提供外帶或外送服務；另外明天起，每日中午12:00到晚上7:00（部分店家到晚上7:30），亦有規劃「北口取餐」服務，讓民眾可無須進館即可領取外帶餐點。