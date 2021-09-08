黃益中在臉書分享妻子遇上偷拍狼。（翻攝臉書）

社運名人、台灣居住正義協會理事長，又同為大直高中公民科老師的黃益中，7日晚間在臉書上發文，稱妻子在2日下午時，在北市一間超商外遇到男子偷拍裙底風光，報警至今仍未抓到犯人，提醒網友要注意人生安全。

黃益中在個人臉書指出，2日下午約1時許，他的妻子在台北市大安區安和路2段的一間超商選購商品時，一名男子將手機伸入其裙底偷拍，當時妻子與店員一度逮到該偷拍狼，但犯人最後仍掙脫逃逸。

黃益中說，所幸店家的監視器畫面拍得非常清楚，已於當日前往警局報案，一來一回調閱監視器、製作筆錄等，全部結束時已晚間8時；黃益中說，「之所以如此大費周章，就在於不能姑息這樣的偷拍狼，想想看，在上班日的大中午，在人來人往的超市，偷拍狼都能肆無忌憚地侵犯女性，光想到可能還有很多的受害者被偷拍沒有發現，光想到這色狼的硬碟裡可能還有許多的得逞影像，就覺得毛骨悚然。」

黃益中坦言，警方仍在追查偷拍狼，還沒逮捕到案，他能明白疫情期間警方業務大增，但一日不逮到偷拍狼，不論是已受害，又或是未來可能受害的女性，都難以安心。黃益中亦呼籲與提醒所有女性，出門在外要小心色狼，保護自己是安全唯一的路。

大安分局指出，已掌握該嫌犯疑30多歲，犯案當時穿著白衣黑褲與皮鞋，手法相當熟練，自超商逃逸後沿路閃躲監視器，且對該處巷弄相當熟悉，因此增加了查緝困難，不排除是慣犯，目前仍在全力追緝中。