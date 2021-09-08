台中市府經發局8日舉行110年度地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）簽約儀式，核定補助35家業者，提案計畫令人驚艷，包括廢棄羽毛轉化有機肥料落實循環經濟、疫情期間開發居家線上教練，以運動健身結合數位化裝置幫助運動產業等，申請案展現創新亮點，市府力挺產業，在疫情衝擊下，逆勢中拚出新商機。

台中市府經發局副局長李逸安今天出席地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）簽約儀式時表示，市府提攜中小企業創新研發，台中市長盧秀燕就任以來編列4420萬元預算，再向中央爭取到3839萬元補助款，市府助業者一臂之力。

110年度地方產業創新研發推動計畫申請案，最終評選出35家業者獲得研發補助，激勵廠商投入資源研發新技術、振興經濟。（盧金足攝）

「協助後廠業者研發升級」，李逸安說，今年度核定補助35家業者，因應疫情改變人們的生活習慣，以穿戴裝置結合遠距科技應用，成為今年度多數申請案創新亮點，掌握未來衍生的龐大新商機。

經發局長張峯源強調，今年優化線上收件系統提升效率，開放創新服務、金屬機械、民生化工、食品與生技醫療、光電資通與運動休閒六大領域，申請案件數逐年大幅度成長，計有205家廠商提出申請，經過18名技術審查委員2階段審查，激烈競爭難分軒輊。

台中市府經發局副局長李逸安出席地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）簽約儀式時表示，市府提攜中小企業創新研發，助業者一臂之力。（盧金足攝）

今年優化線上收件系統提升效率，開放創新服務、金屬機械、民生化工、食品與生技醫療、光電資通與運動休閒六大領域。（盧金足攝）

最終評選出35家業者獲得研發補助，補助款計2619萬2000元，激勵廠商投入資源研發新技術、振興經濟。

台中市府經發局8日舉行110年度地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）簽約儀式，今年度多數申請案創新亮點，看好未來衍生的龐大新商機。（盧金足攝）

「今年度提案計畫臥虎藏龍」，張峯源指出，多家青、新創業者參與，例如以低接觸科技，迎向後疫情時代，開發居家線上教練數位化體感回饋服務，以運動健身結合數位化裝置，幫助運動產業在後疫情時代成功轉型；聽語障礙者雲端三方轉譯交易平台，遠端立即轉譯服務，以科技提升聽語障礙者生活上的便利。

此外，使用廢棄羽毛轉化有機肥料，落實循環經濟，並能滿足市場對於品質穩定、無毒有機肥料的需求；多功能上呼吸道病毒快篩檢測裝置，可一次篩檢新型冠狀病毒、A／B流感病毒及呼吸道融合病毒，有利醫護快速診斷病因。

值得一提的是，智慧化生產管理系統，協助傳統工廠以數位化方式進行工單與產線追蹤，蒐集數據分析運用，能有效推動產業數位轉型；自行車檢測聯網系統，藉由網絡通訊與雲端平台，掌握騎乘時的數據，加強民眾騎乘自行車時的穩定性與騎乘安全。

市府擔任產業創新發展的領航角色！盧秀燕重視青秀台中及「後廠」研發升級政策，除提供地方型SBIR研發補助外，設立青創夢想家單一服務窗口。

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