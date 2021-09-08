台灣本土疫情近日再起變化，Delta變種病毒恐進入社區，新北市政府宣布9日起防疫升級，宣布關閉球場等運動場館等措施，是否會影響到新莊棒球場的賽事？聯盟回應，由於中職是「專案核定」執行，經聯盟與新北市府討論後，確認賽事實施狀況不受影響。

日前傳出幼兒園群聚案後，新北市市長侯友宜就宣布，新北市在7日至21日晉敘強化二級警戒，今天再宣布明天起從至15日，餐飲業、美食街、超商、市場、夜市等提供餐飲之場所，一律外帶並禁止內用。

另外，公有場館包括室內的運動中心、運動據點、體育館、學校委外游泳池，以及室外的棒壘球場、籃球場、網球場、足球場、溜冰場、田徑、游泳池也將停止開放1周等措施，也讓外界擔心好不容易復賽的中職是否又會受到影響。

對此聯盟回應，有關新北市政府9日防疫升級，宣布將暫時關閉球場等運動場館之事宜，因富邦悍將主場新莊棒球場之賽事，為中華職棒聯盟向CDC指揮中心、新北市政府申請「專案核定」執行，比賽球員有嚴格行動管制且定期快篩，場邊觀賽球迷需全程配戴口罩、僅開放25%進場梅花座， 經聯盟與新北市府討論後，確認賽事實施狀況不受影響。

聯盟也表示，聯盟會與新北市政府保持密切聯繫，並且加強球場相關防疫管制措施。