台灣民意基金會今天公布最新民調，是採用「感情溫度計」的測量方式進行調查，其中人氣最旺的是侯友宜，為69.75度；第二則是陳時中，61.26度；第三為柯文哲57.41度，陳時中與去年5月的87.78度相比仍大幅衰退。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，陳時中雖是民進黨內一員猛將，但沒有派系背景的他仍有「搖擺人」的無奈。游盈隆今天(8日)在臉書表示，他之所以稱陳時中為「搖擺人」，是因為民進黨若善於運用，陳時中會是一個活棋，可以選台北市長、新北市長、桃園市長、甚至台中市長。

游盈隆8日在臉書貼文表示，他發表「牽動台灣未來政局走向的三個人」民調報告，提到衛福部長陳時中時，有用到「搖擺人」的概念。「搖擺人」（Swingman)究竟是指什麼？恐怕需稍做解釋，否則可能引起不必要的誤解。

游盈隆解釋說，「搖擺人」是一個運動術語，比較常用在籃球場上，指某球員可以打多個位置，例如控球後衛或小前鋒，比較為人所知的，例如NBA的Kobe Bryant、Tracy McGrady、 Paul Pierce。棒球場上一般用的比較少，美國MLB最近紅到發紫的天使隊日籍球星大谷翔平（Ohtani Shohei)，他可以當投手，也可以當指定打擊，是少見的例子。

游盈隆指出，「搖擺人」的意涵是好的、正面的，為什麼他用「民進黨的搖擺人」形容陳時中，因為他從去年2月迄今，已經從一個平凡的內閣閣員轉變成政治明星，民進黨如善於運用，他會是一個活棋，可以選台北市長、新北市長、桃園市長、甚至台中市長。問題是，陳時中會願意這樣被擺來擺去嗎？總而言之，「搖擺人」是一個運動術語，朋友們別誤會喔。

網友回應說：「可是陳時中的政治防疫語言，恐怕讓他不是搖擺人，而是擺爛人吧？！他有太多顯著的過失可以攻擊，應是棄子。」游盈隆回說：「哈哈，有意思。」該網友接著表示，「但是李秉穎副教授看似在等阿中的位置..您懂的。」游盈隆則回說：「應不只他一位。」