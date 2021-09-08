新冠肺炎（COVID-19）重創日本東京，昨（7日）新增1629感染者，疫情仍相當嚴峻，而人氣AV女優天使萌（天使もえ）也在昨晚宣布中標，可怕的是，她才舉辦室內群聚活動不久，並且在社長家開直播，消息一出粉絲都震驚了。

天使萌所屬經紀公司BStar在推特（Twitter）表示：「天使萌幾天前身體狀況不良，一直接受治療，雖然一採新冠肺炎陰性，但二採復驗確診陽性。」按照規定，天使萌得進行居家療養，不可以出門，因此11、12號直播與寫真見面會也取消。

天使萌本人轉發該貼文到自己的版上，證實染上新冠肺炎，她透露每天都很小心翼翼的過生活，檢測結果還是陽性，儘管身體狀況不是很穩定，但會在家裡好好療養。」

天使萌在推特證實染疫。（圖／推特@天使萌）

事實上，天使萌上月28日剛辦完實體活動，接觸很多人，隔日還在社長的家中開直播，現場除了有社長還有另一位經紀人，若這名經紀人同時跟班其他女優，恐怕成為傳播鏈，把病毒擴散出去，AV專家一劍浣春秋直言：「東京根本毒窟，AV界染上肺炎的人不少！」

天使萌是該公司第2位染疫女優，第1位為小夏紬（小夏つむぎ），發病到現在21天情況未見好轉，令外界憂心這次突如其來的防疫破口，會不會又引發一連串的效應。

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