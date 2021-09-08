日本海上自衛隊(JMSDF)的1架川崎P-1(Kawasaki P-1)海上巡邏機，在試飛時偏離跑道衝入草皮中，起落架可能受損，所幸沒有人員受傷。

防衛部落格(Defense Blog)報導，事故發生在9月7日，編號5533的川崎P-1巡邏機從岐阜空軍基地(GIFU AIR BASE)在滑行階段就偏離跑道，「吃草」了頗長一段距離，在現場照片中，前起落架似乎已折疊，或是折斷。

損壞程度未知。沒有人員傷亡報告，事故原因正在調查中。

據說這架P-1仍未交付給海上自衛隊，目前是由川崎重工 (KHI) 進行測試，因此屬於試飛測試階段，飛機損失也必須由川崎全部負責。

川崎P-1是接替P-3C獵戶座反潛機(Orion)的替代角色，具有更大的機身，改用4具IHI F7-10型高旁通比渦扇發動機為動力，可以有比較大的載重量，不過滯空時間可能會較短。

多數的海上巡邏機是由民用飛機或運輸機、轟炸機改裝而來，但是川崎P-1不同，它的機體是專門設計的，沒有民用型。海自訂購60架，目前交機33架。

雖然日本企圖外銷川崎P-1，但目前還未取得海外訂單。