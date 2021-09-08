統振(6170)8月合併營收為新台幣2.69億元，月成長3.65％、年減26.66％；前8月合併營收為新台幣19.89億元，年減17.72％，排除去年同期統達後營收(去年9月分割子公司)，較去年同期減少0.57％。

統振表示，8月營收在三大事業體包括金融科技與通訊、能源、流通齊步穩健的業績貢獻下，創造公司整體營收站穩在2.6億元以上，尤其在金融科技與通訊方面，由於公司深耕台灣移工市場布局長達20年，一方面，因疫情推升行動上網用量需求的預付卡銷售增加，另一方面，金管會沙盒實驗外籍移工的小額跨境匯款自2019年第二季起正式啟動後，從每月逾2千筆至今已增加至逾10萬筆，有效註冊會員數也逐月攀升，奠定統振金融科技與通訊的營收穩健成長。

展望第三季，統振維持審慎樂觀看法。統振在兩大金融科技與通訊、能源事業體穩健貢獻公司營運成長基礎上，將積極打造更多穩健營運淨現金流的小金雞，不僅專注起家的流通事業體，整合集團營運資源，橫向擴增代理銷售的新產品，透過多品牌多品項網羅不同的客層，包括電池系列Toshiba與金頂、德國國民美妝品牌Catrice與Essence、以及生活日用品高達200個品項的護膚、防疫商品等，增加經濟效益，掀起更多市場的話題討論度，挹注流通事業業績成長。