隨著美國8月非農數據爆冷，顯示Delta變種病毒疫情導致勞動力市場復甦面臨不確定性，但美國聯準會(Fed)主席鮑爾在央行年會透露，今年底前進行縮減購債(Taper)行動是合適的，但不代表Fed將啟動升息循環，讓市場多空交錯，在工業股拖累下，道瓊工業平均指數周二(7日)收跌269點、報在35100點。與此同時，科技巨頭的吸引能力也回升。

綜合媒體報導，標普500指數周二有5分之4出現下跌，即便是那斯達克100指數也有7成成分股下跌。不過，紐約證交所編製的FANG + 指數收盤卻創新高，從上個月低點至今已經上漲超過10%。

AlphaTrAI首席投資長Max Gokhman表示，投資人似乎已經養成了一種習慣：只要足以讓他們擔心的市場風險出現，就會轉向買進大型科技公司。就算這不一定有效，但投資人就是這樣認為。

Boston Partners全球市場研究主管Mike Mullaney也有類似觀點，認為科技股在這幾波修正之下已經非常抗跌，該類股不僅是疫情爆發以來的最大贏家，如果疫情持續或是經濟復甦腳步不如預期，投資人也會買進這板塊。

EP Wealth Advisors投資組合策略董事總經理Adam Phillips指出，最近經濟增速預期不斷下調，這點無法被掩飾，市場正面對產業大洗牌，投資人多空交錯的現象，選擇買進擁有龐大生產力潛力的科技巨頭。

高盛經濟學家 Ronnie Walker 在周一發給客戶的報告指出，預期美國2021年經濟成長率為5.7%，再度低於8 月公布的6%，將2022年的GDP增速預期，從之前的4.5%上調至4.6%。Ronnie Walker表示， Delta變種病毒疫情影響、財政支持減弱，以及經濟從製造業轉向至服務業循環，美國消費者將減少支出，並補充供應鏈斷鏈也影響庫存回補速度。