疫情之下戴口罩成為民眾日常，卻意外造成聽障生學習困擾，台北市為此推出「透明口罩試辦實施計畫」供各校申請，但議員吳沛憶批評，目前僅有1成學生提出申請，試辦力道欠佳，還有家長抱怨根本沒聽過此事。北市教育局也允諾會重新調查各校需求，避免學習落差。

該計畫自上學年度第二學期開始實施，現已沿用至110學年第一學期，只要學生為高中以下、經特殊教育學生鑑定及就學輔導會判定為聽障生者，即可向校方申請每月40片的透明口罩，也不再限於「1人僅能選1門學科」，試辦期間任課教師須配戴透明口罩並撰寫成果調查。

吳沛憶質疑，北市高中以下各級學校已於3日開學，但扣除啟聰學校申請者，其餘學校共400名聽障生中，僅有53人提出申請，申請率僅1成。同時也有家長上門陳情，對方抱怨從來沒聽聞該計畫任何消息，只好自掏腰包購買昂貴的透明口罩，她痛批市府政策推廣力度明顯不足。

吳沛憶對此要求，市府應全面調查各校聽障學生人數，直接給予符合資格的聽障生透明口罩，校方也須事前通知教師配戴透明口罩，而非由學生於課堂前提出，才能確實幫助聽障學生提升學習成效。

教育局特殊教育科長林奎宇解釋，並非每位聽障生都會判讀唇語，有些學生是透過借用調頻輔具，或配戴電子耳、助聽器等方式融入教學，因此透明口罩需求不是大家都有，未來會請聽障教育資源中心重啟調查，確認實際需求數，市府方也有1.3萬片透明口罩可供調度。

林奎宇說，該計畫仍在試辦階段，須觀察授課教師和學生的評價如何，才能做下一步的政策推進，日後也會提醒校方和教師，特別注意聽障生在這塊的授課需求，避免學習落差。