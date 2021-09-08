全球因Delta變種病毒蔓延開來的疫情仍持續延燒，但在多個統計網站中，北韓仍是疫情「淨土」，未有正式對外報告的確診病例與死亡病例，且兩度拒絕國際疫苗贈送。不料7日有報導指出，多個消息來源指出有多名北韓士兵疑似染疫身亡，消息讓北韓最高領導人金正恩大為震怒！

《每日朝鮮》（Daily NK）報導，北韓內部多個消息來源透露，近日疑似有大批感染新冠肺炎的士兵在醫院死亡，震驚該國軍事當局。根據軍方報告的數字，7、8月間有45名士兵在第二軍團管理的傳染病臨時病房中死亡。一位消息人士表示，陸軍衛生處收到了COVID-19病房死亡人數的統計數據，而「被訓斥後，醫院處於混亂狀態」這表示該病房的死亡人數超乎預期，因此收到上級訓斥。

據了解，北韓最高領導人金正恩收到消息後，非常憤怒。並且在周四的擴大政治局會議中宣布要強化COVID-19相關防疫的隔離政策。

為何多名士兵疑似染死亡的報告會在近日曝光？因根據朝鮮官方規定，陸軍衛生局需要在每年8月，也就是一年訓練結束日9月30日的前一個月，撰寫評估報告，詳細說明訓練期間全軍住院人數、死亡人數以及具體原因。

根據一位江原道的軍方消息人士說法，這些染疫情身亡士兵的報告書，就是以「2020-2021年管理作戰和戰鬥政治訓練期間死亡統計數據」的名義遞交給茶筅軍隊衛生局。隨後，有大量士兵死亡的傳染病臨時病房已被關閉，其餘患者被移到其他的臨時設施中。

報導指出，疑似染疫死亡的士兵中，隸屬前線軍團的第一、第二軍團的人數最多，其次則是中國與朝鮮邊境的軍團與指揮部，再來是後方兵團以及訓練營。而在疑似接收COVID-19染疫士兵的病房中，則是第二、第三軍團的死亡人數最多。

報導指出在去年北韓軍事當局都認為新冠肺炎疫情會很快結束，因此僅採用臨時方法來應對，例如把結核病病房的其中一層改為隔離病房，或是在倉庫擺放病床作為臨時病房，來收治可疑病例。可悲的是，若是士兵疑似染疫，也得不到醫生妥善的診斷與治療，治療方法只有每日量測體溫、照射陽光，然後每天可有450公克(每一餐150公克)冷雜糧與野菜湯可食用。

報導指出，軍方甚至嘗試掩蓋士兵染疫死亡的情況，對家屬告知這些士兵是死於意外。但有家屬與軍方發生爭執並索要死亡證明後，轉向國防部提出告訴，因此事件爆發。消息人士表示軍人們的家屬都很擔心軍方，因「難以保證會不會再發生一起大規模死亡事件，因為士兵們都是被迫生活在同一個營房之中。」

在約翰霍普金斯大學統計中，北韓仍是疫情淨土，沒有任何確診與死亡病例。但北韓與疫情起初的震央中國大陸領土接壤，是否能長久都成功防堵，原本就充滿疑問。但在北韓強硬的管控下，疑似染疫身亡的士兵(或其他北韓民眾)恐將持續成為疫情「黑數」。