政府要打造「亞洲綠能發展中心」，預估2025年可望創造1兆元的投資額，以及2萬個工作機會。因應能源與電力人才供應不求，工研院號召產學研成立「電網學校暨人才發展聯盟」，準備百萬獎學金，於今天舉行第三屆第一次電網人才發展聯盟獎學金頒獎典禮，總計有29名優秀學子獲獎。其優異的表現，還吸引人才聯盟廠商到場探詢面試，想要直接聘用。

本次報名學子來自北中南各校菁英，報獎題目囊括電力負載預測、儲能、配電故障分析、電力系統檢測等。得獎者包括利用統計學能量研究專題「調頻備轉、即時／補充備轉合理準備量估算」，脫穎而出獲獎的成大電機系研究所學生李峻耀。

唯一拿下傑出專題成果獎、優秀專題提案獎雙料的得獎者的台科大電機系學生張喆皓，則以「基於卷積神經網路之配電系統故障分類」題目勝出，且在畢業前就已經考到2張乙式、4張丙式證照，是理論與實戰結合代表。

來自勤益科大電機系學生洪純純，以「高壓避雷器之故障診斷系統開發」專題，獲得優秀專題提案獎。身為電力領域少數女性的她，多次參加國內外重要發明展與競賽，可說是國際比賽的常勝軍。洪純純說會運用這筆獎金作為出國讀書經費，畢業後也盼有機會進到台電、工研院。

電網學校暨人才發展聯盟獎學金主委，同時也是大同公司總處長的林常平表示，獎學金共分為優秀學生獎、優秀專題提案獎、傑出專題成果獎3項，這次報名人數突破歷史新高，可見越來越多優秀人才看好電力產業的前景發展，紛紛投入其中。

身兼台灣電力與能源工程協會理事長的工研院院長劉文雄表示，可預見未來許多電力產業創新商業模式將應運而生，單一領域專才已無法滿足需求，急需更多跨領域人才投入。