談戀愛不是一件容易的事，除了要學會包容、體貼，還得和另一半相互磨合、溝通。《搜狐命理專欄》發文指出，射手座、巨蟹座、金牛座和水瓶座在交往後最愛逃避，就算和另一半吵架了，也不願意主動溝通、解決問題。

1、射手座

射手座很害怕和戀人發生矛盾，甚至是吵架，雖然他們也想要好好和對方溝通，但只要看到另一半氣到快「爆炸」的模樣，他們就會瞬間退縮，改用含糊的態度去面對問題、試圖蒙混過關，但這樣很容易讓事情只解決一半，最後因為問題依舊存在，反而變成分手的導火線。

2、巨蟹座

巨蟹座如果遇到個性比較強硬的另一半，就會覺得溝通也是於事無補，因為當兩個人發生爭吵時，都會認為自己是對的、堅持自己的看法，最後雙方僵持不下，誰也不願意先退第一步，所以巨蟹座就會認為沒有必要溝通，只是在浪費時間，這也是他們逃避問題的主要原因。

3、金牛座

金牛座在感情中也會表現得很「悶騷」，表面總是維持著平靜的模樣，但內心卻十分渴望另一半可以懂自己，他們認為如果對方是真心愛自己的話，就算什麼都沒有說，對方也可以明白自己的想法，但若是連他們的內心都無法理解，那就沒有繼續溝通的必要了。

4、水瓶座

水瓶座雖然很想和另一半溝通，但卻不知道該怎麼表達，因此他們在感情中總是有種「佛系」的感覺，希望矛盾和爭吵可以自己隨著時間流逝，再加上水瓶座很喜歡把事情都默默藏在心裡，和戀人之間的矛盾也會堆積在心中，如果無法隨時間消散，他們就會把一切都交給命運安排。