是台大醫療體系第一人。（周麗蘭攝）

台大雲林分院整形外科醫師林穎聖（右二）以超顯微淋巴手術讓淋巴管改道至靜脈，解決乳癌、婦癌病患清除淋巴結後造成的水腫問題，此一技術獨步臺大醫院體系，病患也多來自北部。（周麗蘭攝）

人體的淋巴系統遍布全身，當女性乳癌、婦癌手術時會把淋巴組織全部切除，造成淋巴液無法回流而水腫，病患信心受創，不敢出門社交。台大雲林分院整形外科醫師林穎聖鑽研淋巴手術，把淋巴管接到靜脈，4年來完成50多例，許多都是北部病患特地南下開刀治療。

淋巴水腫病患不少，大多靠穿著彈性衣與復健治療，但復健費時，病患怕熱也無法久穿彈性衣。用超顯微靜把淋巴導到至靜脈，可讓淋巴液藉由靜脈回流，減少肢體腫脹，但熟稔此一技術的整外醫師不多。

台大雲林分院醫師林穎聖4年前自日本習得「超顯微淋巴重建手術」，歸國後開始在雲林進行這項手術，院方特別添購造價1台2000萬元的超顯微鏡，淋巴管直徑0.5釐米，血管直徑約2釐米，每一條淋巴管縫4到6針，1小時只能縫3、4條，林穎聖1台刀要開6、7小時。

林穎聖說，手術過程找淋巴管比較困難，至於縫，「手不抖就好了」，順利的話1小時可以縫8條。

台大雲林分院完成的第一例淋巴靜脈吻合手術就是2017年為屏東縣的象腿先生開刀，術後患者彷如重生，無法置信能自己能獨自走出醫院。

院長黃瑞仁表示，林穎聖醫師鑽研淋巴靜脈吻合手術的精神令他敬佩，這種醫術台灣少人學，台北總院常有教授問起「雲林分院是不是有醫師在做這種手術？」把病患直接介紹到雲林讓林穎聖開刀，過去4年50多例大多來自台北。

難得的是，林穎聖的高超技術不用於營利，這項手術健保不給付，有些醫院自費開刀要30多萬元，臺大雲林分院以一般手術收費，只要1萬多元。

林穎聖提醒患者，乳癌或婦癌手術之後，若覺得手和腳脹脹的就要求診，不要等到真的腫起來才就醫，10年、20年後才手術效果不好。