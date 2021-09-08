9/11恐攻事件主謀穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed）恢復預審

20年前9/11恐攻導致近3000名美國人死亡，超過6000人受傷，肇事主謀面對的應該是世紀審判，但在漫長的歲月沖刷下，多數美國人早已不再把這放在心上。

據美國國家廣播公司新聞（NBC News）7日報導，在9/11恐攻即將滿20年，還有對主謀穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed）和其他4嫌提起戰爭罪指控9年，再加上新冠疫情長期的打斷後，周二終於恢復開庭。這是1年半來穆罕默德首度出庭，審判日期還沒定，也沒人指望能很快定下來。

代表其中一名被告的五角大廈律師普拉丹（Alka Pradhan）說，這是一場「鬧劇」。雖然其他律師不願說得那麼白，但幾乎人人似乎都贊同，要將這些被告繩之以法的努力，早已嚴重偏離軌道。

波士頓學院（Boston College）國家安全專家鮑爾斯說，這失敗不在於起訴，辯護的人或法官，癥結在於這制度設立的方式，大家真的必須了解：這制度是為了失敗而設置。

15年前，美國前總統小布希宣布，這些蓋達組織成員被送入關達那摩灣（Guantanamo Bay）監獄。而司法程序會慢如牛步，原因有很多。針對相關審訊的軍事特別法庭是在歐巴馬政府時期從頭設立，所以每個裁決都可能成為爭論的焦點——以及長達數小時的訴訟。

而辯護律師和其他專家說，前後會花這麼長的時間，最大的要素在於保密。辯護律師要花好些年，才能取得有關當事人機密證據的摘要。雖然他們都有取得最高機密的安全許可，但仍無法獲取他們所需要的一切資料。

而在法庭內，記者和受害人家屬必須隔著厚厚的玻璃聽審。官員說，為了防止被告突然大爆料，脫口出甚麼機密，他們說的話會隔40秒後再傳到旁聽席。但這些蓋達組織成員究竟會有甚麼機密呢？

辯護律師說，會有這麼多祕密的主要原因在於，政府仍在試圖隱藏，這些被告在被移送到關達那摩前，中央情報局（CIA）在密牢裡怎麼嚴刑拷打他們的細節。巴魯奇（Ammar al Baluchi）是911恐攻的策劃者之一，而他的辯護律師康奈爾（James Connell）說，這些人會被送去關達那摩，是為了掩蓋嚴刑拷打。而繼續掩蓋，則是他們沒完沒了地被羈押在關達那摩原因。