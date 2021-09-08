時任北投分局警備隊警員馬偉哲，與永明派出所張姓女警發生糾紛，2019年5月、9月分別拉扯手臂強取張女的包包，甚至在北投警分局側崗喝斥執勤中張女，拉扯防彈背心，逼下跪5秒。士林地院審結，認定2次行為均違反張女意願，大聲喝斥、脅迫下跪、不准離去依強制罪分別判處拘役40日、徒刑4月，得易科罰金。

馬男5月18日凌晨1時許，以雙手拉扯張女右手，造成包包把手斷裂，並將包包內物品倒在派出所值班桌上。馬聲稱，張女要衝到馬路上，為了阻止她傷害自己，才會發生拉扯，而掉落的包包則是她撿起路邊物品交給值班台。

9月9日在北投分局側崗，張女穿著警察制服、防彈背心執勤，遭馬喝斥「你敢離開試試看」、「你現在給我下跪，妳不跪試試看」，逼她下跪5秒鐘。馬當庭辯稱，當天有對張女潑灑飲料，已遭到簡易庭判處拘役40日，下跪屬接續行為，不應再另行論罪。

判決指出，5月18日派出所值班員警證稱，看到馬男走進來將手提袋內物品散出在值班台，張女接著進來，激動流淚將物品拿走。根據路邊監視器之前畫面，張女與馬男拉扯，張朝反方向要離開，被馬男拉住，且已明確說不要返回派出所，隨身包包物品卻被搶走拿到派出所，證明馬男行為違反張女意願。

另外在警局側崗時，馬男多次拉扯張女離開原位，全程以三七步、雙手交叉胸前、伸手對張女比劃、抽菸等姿勢，張女則低頭、立正姿勢站在馬男面前，顯示雙方尊卑態勢，馬男更執意要她脫離勤務對他下跪、不准離去等行為，衡量兩行為時間，認馬再犯強制罪。

判決更指，馬男擔任員警多年，本應力求自身言行堪任人民表率，卻與同事產生糾紛，不思理性方式解決，貿然濫用警界資歷、性別等不對等的權力地位，以強暴脅迫方式，要求穿著制服的張女在公眾可見的警局崗亭旁下跪，嚴重斲傷警察形象，至今未獲得張女原諒，法院依法判刑，全案仍可上訴。

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