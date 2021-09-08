近期大陸多名藝人作品無預警被下架，其中最有名的紅了10年的一線女星趙薇，連行蹤都成謎，在代表作《還珠格格》中飾演女主角甚至被除名，引起社會譁然；而大陸演藝圈連環爆出代孕棄嬰、渣男劈腿、逃稅或陰陽合約等醜聞，有專家看不下去發表看法，認為應該恢復過去對演藝人員的管理方式，發行表演證，才能改善「貴圈真亂」的慘況。

大陸演藝圈從今年年初接連爆出各種誇張醜聞，從知名女星鄭爽找代孕還棄嬰、帥氣偶像吳亦凡誘姦未成年少女還酒局選妃、音樂人霍尊約砲和名主持人性侵小模等狀況；沒想到引發疑似肅清的行動，頂流女星趙薇多部作品無預警遭下架，目前行蹤也成謎，沒有人知道她到底去哪了，網路上也開始瘋猜之後被封殺的是誰。

今（8）日有陸媒報導指出，在大陸廣播電視總局頒布的《關於進一步加強文藝節目及其人員管理的通知》中，要求「嚴格執行主持人持證上崗」；對此有專家認為只要是演藝人員都應該有證件才能表演，更提出「凡是沒有註冊登記的，規定各類平台都不予錄用」，並表示過去就有這種制度，演員上台就是要表演證，後來標準放寬才改掉規定，因此建議恢復該制度，才能改善現況。

許多網友也紛紛附和，「支持！貴圈太亂，阿貓阿狗都能當演員了」、「演藝人員還是先把證拿著再說演戲的事吧」、「挺好的，不然現在門檻越來越低了」；但一些人則抱持不同看法，「非要一棒子打死嗎？有證的孩子沒德的還是沒德，沒證的非科班有實力的也是不少人，不能一概而論」、「有證未必有德，有文化未必有品」。