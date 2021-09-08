台中第2選區台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日，陳的昔日對手顏寬恒日前請辭國民黨副秘書長，表示「全部心力放回故鄉」，引發回台中備戰刪Q揣測。今天傍晚顏寬恒即在臉書發千字長文「致柏惟兄」，並宣布將以義工的身分參與罷免團體的活動，聽候鄉親差遣。

顏寬恒臉書全文如下：

柏惟兄：

您遠來是客，寬恒要寫下這封信真是萬般無奈。寬恒四十年來，一直對海線屯區鄉親的包容、大度引以為傲。當初您敗走高雄，遁來台中，海線屯區鄉親毫不計較的接納了您，甚至願意選擇逗趣創新的您擔任本區的立法委員，寬恒一直以為這將會是一段佳話，未來大家會記得一個政治界的新星就是因為台中海線屯區鄉親的遠見包容，而在此地誕生。

但是，可能是因為您初入政界，迷失了自己，染上了許多壞習氣，您的所作所為有太多的政治表演，卻沒有足夠的政治智慧。一個民意代表的責任，也不過就是讓選區民眾有尊嚴地吃飽穿暖，過著安居樂業的生活，如此而已。

但是您過去一年多的行徑，讓海線屯區的選民失望了。在媒體上，您指控海線亂丟棄疫苗，浪費寶貴資源，實際是子虛烏有，也未見您有任何道歉，您也跟同黨指控罷免團體是假公民，是中共同路人，是獼猴，粗暴的言語，也未見您有任何反省。

在立院投票時，您反對國家擴大採購國際疫苗，反對調查3+11病毒入侵台灣樂土的真相，反對調查執政黨一級主管散佈國際疫苗假消息，反對公開直播國產疫苗審查過程；在台灣陷入三級警戒前的最後質詢，您竟然詢問國防部長是否挑食？

您花了很多功夫開記者會指控掃地機器人偷竊民眾家中資料回傳中共，卡通頻道的動畫被中共統戰，但在疫情期間，鄉親要的只是吃飽穿暖有疫苗可以打有紓困可以領，缺水的時候幫忙爭取，淹水的時候幫忙監督，如此而已，但這些，您都沒有幫鄉親爭取。

一名連選區地名由來都不清楚，連自己選民服務次數都不確定的民意代表，也難怪會讓海線屯區的四萬三千名鄉親挺身而出聯署要罷免您。您的種種行徑，讓海線屯區鄉親成了全國笑柄，您失了他們的面子。鄉親們和寬恒原先驕傲的故鄉在網路上因為您的種種行徑而被戲稱為中二選區，中二中二，多麼傷人啊！

鄉親們原先包容支持您，以國士之禮對待您，您卻回報以弄臣之姿。鄉親們值得更好的人，而很遺憾的，您並不是。

這麼多日以來，寬恒以一介平民的身分忙於協助鄉親紓困、解決陳情、淹水、缺水、待用餐的問題，無暇他顧；寬恒多次公開信呼籲您可以戮力從公，給鄉親更多光榮。但你沒有。而沒資源沒黨派的罷免團體在疫情期間也從沒放棄聯署與宣傳，他們喚醒了四萬三千名鄉親，他們的努力與奉獻也感動了寬恒。

我，顏寬恒，在此宣布，即日起，我將以義工的身分參與罷免團體的活動，聽候鄉親差遣，不管是舉牌、包裝文宣、接聽電話、整理資料，我都願意做，只為了幫海線屯區的鄉親爭取一個尊嚴。

柏惟兄，很遺憾一切走到這裡，但您讓鄉親失了面子，少了照顧，缺了榮譽，我們別無選擇。

最後，這場罷免是海線屯區的鄉親對抗一個不稱職民意代表的民主權力，不是黨派之爭，不是統獨之戰，不是政治鬥爭；這是海線屯區鄉親對表現不佳立委的期中考，你若不是在地人，就看著我們做出示範就好。

未來，若是你們的政治人物做得不好，但願你們也跟台中海線屯區的人民一樣，有勇氣，有行動力揭竿而起，畢竟，國家是大家的，不是任何一個黨，也不是任何一個人的！