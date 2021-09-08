凱基證券在一項媒體評鑑中，勇奪最大獎項「最佳財富管理券商獎」第一名，凱基證券總經理方維昌表示，凱基證券深耕財富管理業務多年，深入了解客戶需求，執行中華開發金控「數位躍升」及「顧客導向」策略，全力打造數位經營與金融生活圈，整合線上與線下資源，以全方位數位金融服務，快速提供客戶資產配置建議。

凱基證券奪下今周刊《財富管理銀行暨證券評鑑》最高肯定，方維昌表示，第一線業務團隊為找出最符合客戶的理財需求，提供投資規劃時除了考量產品收益之外，也要兼顧客戶的風險承受度；例如銀髮族投資人，對高報酬商品具有高風險較不了解，業務同仁會引導客戶選擇適合且穩健的投資組合，抱持「以客戶需求為中心」的價值，讓客戶的財富穩健增長。

凱基證券財富管理部主管王思微指出，真誠的以客戶需求為中心，規劃最適切的理財方案，是提升服務價值的不二法門。凱基證券一站式的財富管理服務，重視客戶感受，業務同仁皆受紮實金融專業訓練，能提供投資人正確且適宜的資訊與建議，提升服務深度與廣度。此外凱基證券也首創資量並重的業務團隊考核制度，將客戶滿意度、法令遵循等列入指標，給予員工合理獎酬同時維護客戶權益。