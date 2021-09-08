余秉諺、茵芙、林昀希、黃玉榮為戲拍婚紗照。（三立提供）

余秉諺、茵芙為戲拍婚紗照超搞笑。（三立提供）

林昀希、黃玉榮為戲拍婚紗照。（三立提供）

余秉諺在三立八點台劇《天之驕女》被逼著與他不愛的茵芙拍婚紗照，心不甘情不願的來到婚紗店，找來好兄弟黃玉榮與他的太太林昀希一起試婚紗，並且惡整要茵芙穿上80年代秀場風格的過氣禮服拍婚紗，頭上還插了許多華麗羽毛，一轉身余秉諺就會被她的「孔雀開屏」掃到，讓笑翻眾人，余秉諺虧她「別把我的髮型弄亂了！」其他演員看到這套紅色的秀場禮服居然一口同聲說：「這套很適合妳耶！」令她哭笑不得。

戲裡穿婚紗，戲外林昀希竟大方承認有新戀情，剛交往的男生是圈外人，對方給她第一印象是真實不假裝，而且有顆善良柔軟的心，更重要的是第一次見面他穿著帽T、牛仔褲，頭戴帽子，她笑說：「我對於這樣穿著的男生會招架不住。」兩人有共同朋友因而認識，本來覺得他是一位欠揍白目的男生，但當對方第一次約她喝咖啡聊天後就對這個人改觀，幾次出去相處後就被對方融化了。林昀希笑說以前很希望28歲結婚，現在還是有把結婚放進未來計畫裡，但一切順其自然，只要兩個人在一起舒服自在，對未來生活的藍圖有共識目標，沒有特定要幾歲前完成終身大事。

曾有一段婚姻的茵芙認為婚紗照不一定要穿白紗，可以是兩人穿著隨性的白襯衫、牛仔褲，散步在街頭大笑，或是手牽手漫步在海邊都很浪漫；另外她也想嘗試穿著可愛逗趣的服裝，她開玩笑說：「就像這套紅色秀服，一定會是個美好的回憶，而且也不會有套入公版的感覺喔！」茵芙表示穿上這套服裝，常常忘記身後的羽毛有多大，一不小心回頭就會打到別人，余秉諺就會被她的「孔雀開屏」掃到，搞得余秉諺都跟她說：「妳可以不要再回頭了嗎？需要幹嘛我幫妳就好。」茵芙笑回：「原來要學長乖乖聽話用這招比較快。」

劇中林昀希和黃玉榮雖已登記但尚未拍婚紗，因此這次也和余秉諺、茵芙一同來拍婚紗照，有別於茵芙的秀服禮服，林昀希穿著茵芙夢寐以求的夢幻白紗，私底下的林昀希是個不穿婚紗也沒關係的人，只要人對了，不在意穿什麼，嚮往的婚禮是在森林或是鄉村靠海的小城鎮，認為男生穿上西裝就散發出無法抗拒的迷人魅力，因此希望婚禮上另一半能穿西裝牽著她的手出場。